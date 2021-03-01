На отказы в предоставлении медуслуг по ГОБМП жалуются незастрахованные казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Участившиеся жалобы на отказ в предоставлении услуг по ГОБМП для незастрахованного населения отметил председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Болат Токежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Такие факты недопустимы. В связи с чем руководителям управлений здравоохранений необходимо взять на контроль и не допускать нарушений прав пациентов на ГОБМП», - подчеркнул Болат Токежанов на заседании расширенной коллегии Министерства здравоохранения РК.

Спикер добавил, что государство по-прежнему сохраняет свои социальные обязательства перед населением. В виде взносов и отчислений за ОСМС в 2020 году поступило – 550 млрд тенге. Более 50% всех поступлений составили взносы государства за льготников – 297,6 млрд тенге. Отчисления работодателей составили 162 млрд тенге (29%). Доля взносов физических лиц - 17%.

По данным фонда, общая сумма поступлений отчислений, взносов и пени на ОСМС в 2020 году составили 550,4 млрд тенге, из них: взносы государства – 297,6 млрд тенге; отчисления работодателей – 162,6 млрд тенге; взносы работников – 72,2 млрд тенге; взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, занятых частной практикой, – 10,4 млрд тенге; лица, работающие по договорам ГПХ, – 2,3 млрд тенге; плательщики ЕСП – 2,8 млрд тенге; самоплательщики – 2,3 млрд тенге.