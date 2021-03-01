РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:58, 01 Март 2021 | GMT +6

    На отказы в предоставлении медуслуг по ГОБМП жалуются незастрахованные казахстанцы

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Участившиеся жалобы на отказ в предоставлении услуг по ГОБМП для незастрахованного населения отметил председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Болат Токежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Такие факты недопустимы. В связи с чем руководителям управлений здравоохранений необходимо взять на контроль и не допускать нарушений прав пациентов на ГОБМП», - подчеркнул Болат Токежанов на заседании расширенной коллегии Министерства здравоохранения РК.

    Спикер добавил, что государство по-прежнему сохраняет свои социальные обязательства перед населением. В виде взносов и отчислений за ОСМС в 2020 году поступило – 550 млрд тенге. Более 50% всех поступлений составили взносы государства за льготников – 297,6 млрд тенге. Отчисления работодателей составили 162 млрд тенге (29%). Доля взносов физических лиц - 17%.

    По данным фонда, общая сумма поступлений отчислений, взносов и пени на ОСМС в 2020 году составили 550,4 млрд тенге, из них: взносы государства – 297,6 млрд тенге; отчисления работодателей – 162,6 млрд тенге; взносы работников – 72,2 млрд тенге; взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, занятых частной практикой, – 10,4 млрд тенге; лица, работающие по договорам ГПХ, – 2,3 млрд тенге; плательщики ЕСП – 2,8 млрд тенге; самоплательщики – 2,3 млрд тенге.


    Теги:
    Здравоохранение Закон и право Права человека Общество Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:00
    Дефицит сжиженного газа наблюдается в Жезказгане
    Сегодня, 08:48
    Мужчину, умышленно заразившего ВИЧ женщин, осудили в Темиртау
    Сегодня, 08:32
    Анастасия Березовская стала шестой на Азиатских играх по гребле
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!