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На острове Ява активизировался вулкан Семеру

5 Декабря 2022, 01:32
На острове Ява активизировался вулкан Семеру

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Жителям острова Ява вновь угрожает Семеру. В воскресенье – ровно через год после извержения, унесшего десятки жизней, – самый крупный вулкан Индонезии выбросил потоки лавы и облака газов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Шесть близлежащих деревень накрыло вулканическим пеплом. Сведений о жертвах нет. По сообщению AFP, эвакуированы около двух тысяч человек, власти раздали людям защитные маски.

«Сейчас в моей деревне льет дождь, ничего не видно, это дождь из пепла», – говорит один из местных жителей.

В национальном агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщили, что началу извержения предшествовали муссонные дожди, которые постепенно размыли вулканический купол.

Ранее японское метеорологическое агентство предупредило о риске цунами, позже эксперты исключили такую возможность.

Фото агентства «Анадолу»

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