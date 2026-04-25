    22:17, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    На острове Кулалы обнаружили 37 мертвых тюленей

    Об этом сообщил директор Мангистауского областного филиала Республиканской ассоциации рыбного хозяйства и аквакультуры «Qazaq balyk» Данияр Акимжанов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На острове Кулалы обнаружили 37 мертвых тюленей
    Фото: Данияр Акимжанов

    По его словам, для проведения мониторинга на острове Кулалы были привлечены специалисты и волонтеры. В мероприятии также участвовали представители уполномоченных органов и специалисты Института гидробиологии и экологии.

    Они прошли несколько километров вдоль побережья пешком и обнаружили 37 туш тюленей. У 7 из них были взяты пробы для дальнейшего анализа.

    В мониторинговых работах были задействованы два маломерных судна, а также быстроходный катер береговой охраны 2-го дивизиона департамента Пограничной службы КНБ Мангистауской области.

    Напомним, ранее сообщалось, что за последние четыре года в Мангистауской области погибли 3 433 тюленя. 

    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
