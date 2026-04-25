На острове Кулалы обнаружили 37 мертвых тюленей

По его словам, для проведения мониторинга на острове Кулалы были привлечены специалисты и волонтеры. В мероприятии также участвовали представители уполномоченных органов и специалисты Института гидробиологии и экологии.

Они прошли несколько километров вдоль побережья пешком и обнаружили 37 туш тюленей. У 7 из них были взяты пробы для дальнейшего анализа.

В мониторинговых работах были задействованы два маломерных судна, а также быстроходный катер береговой охраны 2-го дивизиона департамента Пограничной службы КНБ Мангистауской области.

Напомним, ранее сообщалось, что за последние четыре года в Мангистауской области погибли 3 433 тюленя.