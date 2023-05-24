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На остров Гуам надвигается супертайфун «Мавар»

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
24 Мая 2023, 21:33
На остров Гуам надвигается супертайфун «Мавар» Кадр из видео

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мощный тропический циклон еще может обойти американскую территорию, но сильный ветер уже оставил большую часть острова без электричества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.

Жителей Гуама предупредили о шквалистом ветре, ливнях и штормовом нагоне воды на 4,5 метра выше уровня прилива.

По информации метеорологов, в среду утром супертайфун находился примерно в 110 км от побережья американской территории в Тихом океане, скорость ветра достигала 225 км/ч.

Из-за риска наводнения местные власти проводят эвакуацию жителей домов с жестяными или деревянными конструкциями.

Накануне президент США Джо Байден объявил на острове режим чрезвычайной ситуации и распорядился оказать федеральную помощь населению.


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