РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:09, 23 Январь 2024 | GMT +6

    На остановках Астаны появились специальные наклейки с QR-кодом

    На остановках Астаны появились специальные наклейки с QR-кодом
    Фото: CTS instagram

    В Астане рамках модернизации электронной системы оплаты проезда и диспетчеризации начаты работы по оцифровке остановочных пунктов, передает агентство Kazinform со ссылкой на CTS.

    Теперь на остановочных пунктах размещены наклейки с QR кодами, отсканировав которые можно увидеть прогноз прибытия маршрутов в реальном времени.

    Для этого необходимо скачать мобильное приложение «Avtobys» из Google Play, App Store или других магазинов. На главной странице приложения нажать кнопку QR, отсканировать QR-код на остановке. После на экране отобразятся маршруты, которые проезжают и время их прибытия.

    На сегодняшний день наклейки с QR кодами размещены на 225 остановочных пунктах.
    Работа по размещению схем с QR кодом продолжается.

    Теги:
    Транспорт Автобус Астана Акимат
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!