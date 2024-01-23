На остановках Астаны появились специальные наклейки с QR-кодом

В Астане рамках модернизации электронной системы оплаты проезда и диспетчеризации начаты работы по оцифровке остановочных пунктов, передает агентство Kazinform со ссылкой на CTS.

Теперь на остановочных пунктах размещены наклейки с QR кодами, отсканировав которые можно увидеть прогноз прибытия маршрутов в реальном времени.

Для этого необходимо скачать мобильное приложение «Avtobys» из Google Play, App Store или других магазинов. На главной странице приложения нажать кнопку QR, отсканировать QR-код на остановке. После на экране отобразятся маршруты, которые проезжают и время их прибытия.

На сегодняшний день наклейки с QR кодами размещены на 225 остановочных пунктах.

Работа по размещению схем с QR кодом продолжается.