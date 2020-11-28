На особый контроль взял акмолинский филиал «Nur Otan» проблемы многодетных матерей

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Многодетные матери Степногорска обратились в акмолинский филиал партии «Nur Otan» за помощью в решении их проблем, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного филиала партии.

В региональный филиал партии «Nur Otan» поступило коллективное обращение от многодетных матерей города Степногорска по вопросу получения адресной социальной помощи. В письме было указано, что из-за пандемии коронавируса и ограничительных мероприятий женщины не получали в период действия чрезвычайного положения в стране ни материальной, ни продуктовой помощи, в то время как повсеместно была оказана поддержка населению. Матери также отметили, что им не было оказано поддержки из фондов всеобуча и «Біргеміз».

«В режиме онлайн с инициативной группой многодетных матерей из города Степногорска встретился первый заместитель председателя Акмолинского областного филиала партии «Nur Otan» Галым Бекмагамбетов. Женщины просили рассмотреть вопрос оказания помощи многодетным семьям, не получающим адресную социальную помощь, проживающим в моногородах, а также в селах, пострадавших от мер локдауна в период карантина», - рассказали в ведомстве.

В ходе онлайн-встречи уполномоченные органы Степногорска заверили, что все положенные выплаты в рамках закона многодетные матери получают в полном объеме. Это и адресная социальная помощь, и выплаты на возмещение коммунальных услуг в размере 30 тысяч тенге, и ежемесячные пособия, предназначенные по уходу за детьми.

«Многодетные мамы отметили также, что раньше, во время очного обучения, одноразовое школьное питание детей было хорошим подспорьем для семьи. Женщины просили средства, заложенные в бюджете на питание их детей в рамках всеобуча, перечислить им в виде материальной помощи на карточные счета», - добавили в ведомстве.

Выслушав доводы женщин, Г. Бекмагамбетов разъяснил механизмы оказания помощи фондом «Біргеміз», иницированным Первым Президентом РК - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, отметив, что это единовременная материальная помощь, предназначенная особо нуждающимся людям. Первый зампредседателя поручил членам партии, уполномоченным органам города предметно рассмотреть каждый отдельный случай. И если подтвердится, что семья находится в тяжелой жизненной ситуации, принять все исчерпывающие меры по устранению этого.

«Забота о детях, поддержка материнства и детства, обеспечение достойного уровня и качества жизни многодетных семей входят в число приоритетов Акмолинской области. За последнее время ответственные управления провели значительную работу по социальной поддержке граждан. Все просьбы, которые озвучивались многодетными матерями, будут проанализированы и систематизированы», - подчеркнул Г. Бекмагамбетов.

Вопрос взят на особый контроль областным филиалом партии «Nur Otan».

Напомним, в Акмолинской области в связи с пандемией коронавируса встречи представителей партии «Nur Otan» с населением по проблемным вопросам теперь проходят в дистанционном режиме. Формат также удобен для акмолинцев из отдаленных населенных пунктов региона.