На основном ЕНТ абитуриенты не смогут поменять комбинацию профильных предметов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев сообщил, что на основном едином национальном тестировании абитуриенты не смогут поменять комбинацию профильных предметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На январском, мартовском и августовском ЕНТ абитуриенты могут поменять комбинацию профильных предметов. Например, на январском ЕНТ могут выбрать комбинацию «математика-физика», а в марте – «английский-всемирная история». Однако на основном ЕНТ запрещается менять комбинацию профильных предметов. Если в мае абитуриент выбрал комбинацию «математика-физика», то и в июне должен сдать комбинацию «математика-физика», - сказал на брифинге в Службе центральных коммуникаций Руслан Емелбаев.

Ранее он поделился итогами январского ЕНТ. Около 123 тысяч абитуриентов сдали единое национальное тестирование, 102 тысячи из них набрали пороговый балл. По итогам январского ЕНТ не зафиксировано случаев подмены абитуриентов.