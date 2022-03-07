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    06:30, 07 Март 2022 | GMT +6

    На основе «Спутник V» изобрели препарат, защищающий от «стелс-омикрона»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В НИЦ им. Гамалеи на основе «Спутник V» изобрели препарат, защищающий от «стелс-омикрона», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Карагандинского фармацевтического комплекса.

    Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил об эффективности «коктейля из антител» против данной модификации SARS-CoV-2.

    Препарат от коронавируса на основе моноклональных антител будет очень эффективен против «стелс-омикрона». Мы проверили препарат, как он работает против варианта ВА.2. Он работает, так как содержит антитела, способные проникать очень глубоко в структуру S-белка».

    Ранее Гинцбург заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против тяжёлых случаев COVID-19, вызванных штаммом «омикрон», по последним данным, составляет около 89 %.

    Впервые штамм «стелс-Омикрон» был обнаружен в январе 2022 года на территории Швеции. Как передает издание «Известия», усталость, головокружение и потеря обоняния являются основными симптомами заражения вариантом «Омикрон»-штамма коронавируса ВА.2, известного также как «стелс-Омикрон». Об этом сообщила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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