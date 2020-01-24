На опасных участках трассы в Жамбылской области полицейские сопровождают транспорт

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На трассах Жамбылской области из-за погодных условий наблюдается сложная обстановка, дорожная полиция осуществляет сопровождение всех видов транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

«С 23 января началось патрулирование опасных для автотранспорта участков трассы, через туман и гололед в сопровождении экипажей прошло более трехсот единиц различного транспорта, - пояснили в ведомстве. - Наиболее напряженная обстановка сложилась на перевале Кордай. Это участок от 240 до 160 километра автодороги Западная Европа - Западный Китай. Здесь наблюдаются гололед и густой туман. В целях безопасности дорожного движения на данном участке дороги три экипажа батальона патрульной полиции производят сопровождение транспортных средств всех видов в обе стороны».

По словам патрулирующего в Кордае заместителя командира батальона патрульной полиции ДП Жамбылской области Руслана Оразбакова, сотрудники полиции останавливают машины и собирают транспортные средства перед опасной зоной. Затем образовавшуюся колонну сопровождают по территории перевала, строго соблюдая скоростной режим до 50 км/ч.

«Подобные погодные условия наблюдаются и на участке Мерке – Шу - Бурылбайтал, от 240 до 100 километра, где также тремя экипажами батальона патрульной полиции ведется патрулирование», - пояснили в пресс-службе департамента полиции региона.

Отмечается, что водители, вынужденные подчиниться общим требованиям, с пониманием относятся к таким мерам, поскольку в случае ограниченной видимости из-за гололеда и тумана продолжение дороги небезопасно. Полицейские проводят разъяснительную работу с водителями, просят быть бдительными, предельно внимательными, проявлять уважение ко всем участникам дорожного движения.

В департаменте полиции Жамбылской области отметили, что патрулирование будет проводиться ежедневно, пока погодные условия не улучшатся.