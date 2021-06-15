На опасных производственных объектах наблюдается рост аварий - МЧС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 12 тысяч нарушений требований промышленной безопасности выявили за пять месяцев текущего года. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство осуществляет государственный надзор на 9 157 промышленных предприятий, включающих в себя более 230 тысяч опасных производственных объектов. Надзор осуществляется путем проведения проверок, который направлен на предупреждение вредного воздействия опасных производственных факторов на персонал и население, путем соблюдения опасными производственными объектами и организациями, эксплуатирующими опасные технические устройства, требований безопасности», - сказал на заседании Правительства глава МЧС.

По данным МЧС, за 5 месяцев текущего года проведено 418 проверок по особому порядку и 271 внеплановых проверок.

«По результатам проверок выявлено 12 777 нарушений требований промышленной безопасности, наложено 505 административных штрафов на сумму более 70 млн тенге. За допущенные грубые нарушения требований промышленной безопасности представляющих угрозу жизни и здоровью людей приостановлено 224 объекта», - отметил Юрий Ильин.

По словам министра, меры по сокращению требований для бизнеса и ослабление государственного регулирования в сфере безопасности, создали предпосылки к снижению уровня производственной дисциплины в промышленности и как следствие к росту аварийности и связанного с ним травматизма.

«За последние годы на опасных производственных объектах наблюдается тенденция роста аварий в среднем на 15%. Анализ показывает, что опасность возникновения техногенных аварий на производстве по-прежнему остается на высоком уровне. В текущем году на опасных производственных объектах страны зарегистрировано 11 аварий и 146 инцидентов. В результате аварий пострадало 5 человек», - отметил министр.

Напомним, Правительство РК утвердило план действий по обеспечению безопасного труда до 2025 года.