На опасных пешеходных переходах в Актобе выставят регулировщиков

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Департамент полиции области провел анализ безопасности движения и случаев наездов на пешеходов за последние 5 лет. С учетом интенсивности движения пешеходов и транспорта было решено выставлять в часы пик на нерегулируемых пешеходных переходах полицейских, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для безопасности движения мы провели анализ наездов на пешеходов за последние 5 лет. С учетом интенсивности движения пешеходов и транспортных средств и близости общеобразовательных школ, было определено 29 аварийно-опасных нерегулируемых пешеходных переходов», - сообщили в пресс-службе ДП.

На указанных пешеходных переходах в часы пик проводится выставление сотрудников полиции, в задачи которых входит регулирование потоков движения транспорта и пешеходов с целью недопущения наездов на пешеходов.

Всего в областном центре имеется 739 пешеходных переходов, из которых 2 подземных, 4 надземных, 348 регулируемых светофором и 385 нерегулируемых.

Предложения по улучшению качества безопасности дорожного движения, возможно где-то нужно установить дополнительные дорожные знаки, можно предложить по телефонам: 8-7132-72-97-16, 8-7132-55-93-91.

Департамент полиции в свою очередь напоминает пешеходам о пункте 3.3.5 Правил дорожного движения Республики Казахстан «На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств».