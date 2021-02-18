На онлайн-встречи приглашают школьников артисты Карагандинского театра музкомедии

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский академический театр музыкальной комедии во время вынужденного простоя из-за пандемии запустил новую рубрику «Портрет артиста». С помощью программы Zoom школьники Карагандинской области могут прикоснуться к жизни театра и профессии актёра в дистанционном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уже прошли три подобные встречи. На первой из них присутствовали ребята из школы №81 и вокалист театра Александр Бойко. Ещё одно знакомство с театром у учащихся шахтинской школы №3 состоялось благодаря вокалистке Елене Фёдоровой. Вчера воспитанники музыкальной школы имени Касыма Аманжолова общались с артистом-инструменталистом оркестра Татьяной Беккер и вокалисткой Галиной Кожушкиной.

О чём же идёт разговор на этих встречах? Буквально обо всём. Артисты рассказывают о своём выборе профессии, жизненных ориентирах, творческой карьере. О буднях и праздниках храма искусств, о книгах и музыке. Дают советы тем, кто хочет связать свою дальнейшую жизнь с театром.

«Такое общение преследует одну благую цель - поближе познакомить ребят с героями театральной сцены, а также узнать мнение юного зрителя о постановках. Это обоюдовыгодные знакомства. Зритель узнаёт много интересного о наших артистах, а те в свою очередь получают обратную связь», - отметил руководитель театра музкомедии Амантай Ибраев.