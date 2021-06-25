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    17:35, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    На Олимпиаде выступят сразу шесть казахстанских теннисистов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Олимпиаде в Токио Казахстан представят шесть теннисистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в ФТК, ещё два представителя нашей страны получили право сыграть на Олимпиаде в Токио - Андрей Голубев и Михаил Кукушкин.

    Напомним, ранее лицензии в Токио уже были у дебютантов Олимпиад - Александра Бублика, Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой, а также Ярославы Шведовой, для которой предстоящие Игры станут уже третьими в карьере.

    Отметим, что до этого в предыдущие годы казахстанские теннисисты завоевывали на Олимпийские игры только четыре лицензии.

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