На Олимпиаде в Пекине разыграют девять комплектов медалей

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – 15 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине разыграют девять комплектов наград. И сегодня жители Поднебесной отмечают традиционный Праздник фонарей (Юаньсяоцзе), который знаменует окончание двухнедельного празднования лунного Нового года (Праздник Весны, Чуньцзе), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во вторник состоится короткая программа женского одиночного олимпийского турнира. Внимание болельщиков приковано к фигуристкам из сборной России по фигурному катанию: действующей чемпионке мира Анне Щербаковой, бронзовому призеру чемпионата мира 2021 года Александре Трусовой и обладательнице мирового рекорда Камиле Валиевой.

Согласно действующим правилам женского одиночного олимпийского турнира, фигуристкам не разрешается исполнять четверные прыжки во время короткой программы. Это может «открыть дверь» на пьедестал другим участницам соревнований из США, Южной Кореи и Японии

Жесткая борьба за «золото» намечается в скоростном спуске у женщин. Главные фавориты в этой дисциплине горнолыжного спорта: олимпийская чемпионка 2018 года София Годжа (Италия), олимпийская чемпионка 2022 года в супергиганте Лара Гут-Бехрами (Швейцария), олимпийская чемпионка 2018 года Эстер Ледецкая (Чехия) и двукратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира Микаэла Шиффрин (США).

В Чжанцзякоу (провинция Хэбэй, КНР) состоится мужская биатлонная эстафета 4х7,5 км.

Во вторник определятся победители в бобслее, сноуборде, фристайле и конькобежном спорте.

Медальные соревнования:

Горные лыжи (женщины, скоростной спуск)

Бобслей (двойки)

Биатлон (мужчины, эстафета)

Фристайл (мужчины, слоупстайл)

Лыжное двоеборье (мужчины, большой трамплин, гонка на 10 км)

Сноуборд (финалы у мужчин и женщин в биг-эйр)

Конькобежный спорт (финалы у мужчин и женщин, командные гонки преследования).

В неофициальном медальном зачете в ТОП-3 входят сборная Норвегии (девять золотых, пять серебряных и семь бронзовых наград), на втором – Германия (8-5-2), третьем – США (7-6-3).



