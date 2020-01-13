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На окраины Усть-Каменогорска проведут питьевую воду
13 Января 2020 11:35
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В этом году окраины Усть-Каменогорска будут охвачены централизованным снабжением питьевой водой, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам акима города Жаксылыка Омара, до конца 2020 года решится проблема с питьевой водой в поселке Ахмирово.
«Один из масштабных проектов – проведение питьевой воды в поселок Красина. Проект, который начался еще в прошлом году, будет завершен в 2021 году. В итоге 1600 домов будут обеспечены питьевой водой», - сказал Жаксылык Омар на брифинге в акимате.
Кроме того, планируется проведение питьевой воды в 120 домов близ торгового дома «Альшемали». Здесь в советское время из-за отсутствия водопровода жители были вынуждены брать воду из колодца.
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, ЖКХ, Акимат,
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