На окраинах столицы прокладывают асфальт и благоустраивают дворы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице полным ходом ведутся дорожные работы. В 2020 году в Нур-Султане отремонтируют 150 улиц, их них 100 улиц – в жилых массивах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«Живу в ЖМ «Промышленный» уже 20 лет. У нас в районе ведутся дорожные работы. Жители очень довольны, давно ждали. Условия улучшатся. Дети смогут играть, кататься на велосипедах, да и в целом им легче будет добираться до школы, не надо брать резиновые сапоги, и машины из-за ям не будем теперь ремонтировать так часто», - отметил житель жилого массива «Промышленный» Балгабай Ыбрайымбеков (ул, Балуан Шолак).

«Впервые у нас освещение и дороги. Стало куда чище. Раньше жили как в колхозе, было пыльно и грязно. На улицах было темно. А сейчас очень спокойно, дети играются на улицах. У нас все хорошо», - рассказала жительница жилого массива «Ондирис» Анар Махметова (ул. Акпан Туйык, 7).

Как сообщила в Instagram пресс-служба акимата, работы изначально должны проводиться на должном уровне, некачественные дороги горадминистрацией приниматься не будут.

По программе «Дорожная карта занятости» в текущем году будет создано 15 тыс. рабочих мест, в рамках дорожных работ - 1,5 тыс. новых рабочих мест. В первую очередь трудоустраивать будут через Центры занятости.

Кроме того, в текущем году будет завершено строительство двух автомобильных мостов, заменят и установят на улицах до 10 тыс. энергосберегающих ламп - данные лампы экономят электроэнергию на 40% и светят значительно ярче, чем обычные лампочки. Также в столице ведутся активные работы по благоустройству дворов, внутридомовых территорий и общественных пространств. В текущем году благоустроят порядка 150 дворов и 50 общественных пространств (парки, скверы).



