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На охрану школ и колледжей в Костанайской области направят 94 млн тенге

27 Января 2023, 00:47
На охрану школ и колледжей в Костанайской области направят 94 млн тенге

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Лицензированный охраной обеспечат школы и колледжи Костанайской области, где учатся свыше 700 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления образования.

Согласно поручению Главы государства и инструкции по организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, в Костанайской области для обеспечения безопасности учащихся и персонала проводится работа по обеспечению лицензированный охраной объектов образования.

«Это касается школ и колледжей с фактическим количеством персонала и обучающихся (воспитанников) более 700 человек, а также расположенных (независимо от наполняемости) в городах республиканского значения, столице, городах областного значения (гг.Костанай, Рудный, Аркалык, Лисаковск). На данные цели выделено 94 млн тенге»,- сообщили в ведомстве.

Как пояснили в управлении, руководители объектов заключают договор об оказании охранных услуг в рамках действующего законодательства с субъектом охранной деятельности, имеющим лицензию на оказание охранных услуг.

«Лицензированная охрана будет обеспечивать круглосуточную охрану объектов образования и пропускной режим. Действующий персонал, осуществляющий охрану организаций образования, в соответствии с трудовым законодательством получит уведомление о расторжении трудового договора в установленные законом сроки»,- добавили в управлении образования.


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