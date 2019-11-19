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На одном из столичных автобусных маршрутов введена оплата банковской карточкой

19 Ноября 2019 16:48
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На одном из столичных автобусных маршрутов введена оплата банковской карточкой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На одном из городских маршрутов введена оплата банковской карточкой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Smart Astana Bot.

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«Пользователи автобусного маршрута №20 могут оплачивать проезд банковскими картами. На данном маршруте для держателей карты Visa действует акция. Стоимость одной поездки при оплате банковской картой составляет всего 45 тенге. Пока проект реализован в тестовом режиме и действует только на городском маршруте №20», - говорится в сообщении.

Этой услугой могут воспользоваться держатели бесконтактных карт Visa, вне зависимости от страны и банка эмитента.

Это удобно не только для постоянных пользователей столичного общественного транспорта, но и для гостей города из регионов Казахстана, так как отменяет необходимость приобретать транспортную карту. А туристам из зарубежных стран дает возможность произвести привычную для них оплату с помощью международных карт.



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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Транспорт,
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