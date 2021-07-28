+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 16 °С
Алматы: 21 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На одном из курортов Анталии бушует лесной пожар

28 Июля 2021 23:01
Поделиться:
На одном из курортов Анталии бушует лесной пожар

МАНАВГАТ. КАЗИНФОРМ - В курортном городе Манавгат в провинции Анталия в среду разгорелся крупный лесной пожар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информагентство «Анадолу».

Новости по теме
200 человек эвакуировали из гипермаркета в Петропавловске
Степной пожар ликвидирован в Улытауском районе Карагандинской области Пожар произошел в поселке Бурабай Лесной пожар в Калифорнии почти уничтожил деревушку

В работах по тушению лесного пожара задействованы 19 вертолетов, 103 пожарных машины, 6 бульдозеров, 1 самолет и 412 пожарных, отправленных из 12 провинций. Известно о 53 пострадавших от дыма человек.

Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер.

Возгорание произошло около полудня в ближайшем к Манавгату лесном массиве, затем огонь перекинулся на жилые массивы. В результате пожара пострадали некоторые дома, погибли животные.

Бекир Пакдемирли, министр сельского и лесного хозяйства, прибыл в регион для отслеживания ситуации. Эвакуированы жители находящихся под угрозой 4 районов.





Подписывайтесь на наш канал:

#Происшествия   #Турция  
Поделиться:
Новости по теме
200 человек эвакуировали из гипермаркета в Петропавловске
Степной пожар ликвидирован в Улытауском районе Карагандинской области
Пожар произошел в поселке Бурабай
Лесной пожар в Калифорнии почти уничтожил деревушку
Популярное
1 В каком формате начнут обучение казахстанские школьники в сентябре
2 Пойдут ли в школу казахстанские дети и когда начнется их вакцинация
3 Понастроили хибар вдоль дорог - аким СКО о придорожном сервисе
4 Новые кадровые назначения произвели в СКО
5 75 избранных акимов вступили в должность в Карагандинской области
Читайте также
Мужчину на моторной лодке спасли на Иртыше в Павлодарской области
Восемь иностранцев госпитализированы после аварии в Актюбинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив