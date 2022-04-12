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На один млн населения Казахстана приходится более 1100 ученых

Автор:  
Анеля Касымова
12 Апреля 2022, 14:09
На один млн населения Казахстана приходится более 1100 ученых

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В настоящее время в научной сфере работают свыше 22,6 тысячи человек. Таким образом, на один миллион населения Казахстана приходится 1172 ученых. Об этом сообщила председатель комитета науки Министерства образования и науки РК Жанна Курмангалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным МОН РК, 36% это молодые ученые в возрасте до 35 лет, 39% - казахстанцы от 35 до 54 лет, 25% - это ученые предпенсионного и пенсионного возраста.

Как отметила Ж.Курмангалиева, на сегодня число молодых ученых увеличилось на 1 тысячу человек.

«В последние годы в сфере науки происходят кардинальные изменения. Разработана отечественная вакцина, реализуются более 50 крупных программных научных проектов. Надеемся, что их результаты окажут положительное влияние на благосостояние населения (…) В закон «О науке» внесены изменения, направленные на решение проблем, актуальных годами. Из-за резкого снижения материального положения научных организаций приняты серьезные меры, закуплены современные лаборатории, оборудование. В целом, положение научных работников страны улучшилось», - поделилась мнением руководитель комитета на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.


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