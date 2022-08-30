30 Августа 2022 17:11

На очереди Фьюри? Как Усик снова уничтожил Джошуа

Центральное событие лета в мире бокса — бой-реванш, в котором Александр Усик во второй раз взял верх над Энтони Джошуа. За счет чего украинец оказался сильнее британца, кто может стать его новым соперником, в нашем материале.

После разгрома в первом поединке, многие эксперты всерьез полагали, что Энтони Джошуа не в состоянии продолжать сражаться на топовом уровне. Украинец также был мало заинтересован в повторении поединка и искал новый вызов. Однако Джошуа перед первым боем включил в договор пункт о возможности реванша в любое время, которым он и воспользовался. Поединок прошел 20 августа в городе Джедда, Саудовская Аравия. На кону стояли три чемпионских пояса по трем основным версиям. Фаворитом, по версии Париматч (Таджикистан), считался Усик. Коэффициент на его победу был почти в два раза выше, чем у соперника: 1.47 против 2.80. Узнать больше о данной БК можно на сайте Legalbet.

С первого раунда «Эй Джей» был предельно внимательным. Он давил на Усика, выбрасывая одиночные удары и пытался нащупать дистанцию. Это не доставляло хлопот Александру, который удачно уклонялся и старался работать сериями. Понимая, что план не работает, Энтони переключился на корпус оппонента и вынудил Усика побегать по рингу.

В четвертом раунде уже Александр перехватил инициативу. Он подключил свой фирменный фут-ворк и продолжал выбрасывать серии. Они не представляли опасности для Джошуа, но сбили его темп и вынудили чаще мазать. Усик же понемногу набирал очки в свою копилку.

К восьмому раунду, казалось, наметился перелом. Британец сначала забрал концовку трехминутного отрезка, а в девятом раунде и вовсе заставил оппонента откровенно убегать. К десятому раунду Энтони уже лидировал по точным ударам: 92 на 91. Но и Александр не стал терпеть и превратил бой в размен панчами.

Нужно отдать должное Джошуа: он выглядел лучше, чем в прошлом году и сумел показать навязать бой, но не доработал в чемпионских раундах и отдал их украинскому боксеру. Один из судей даже отдал «Эй Джею» победу со счетом 115-113.Однако, двое других посчитали, что лучше был Усик: 116-112 и 115-113. Статистика боя такова: Александр бил чаще: 712 на 492 удара. Усик донес до цели 170 панчей, Джошуа – 124.

Усик отпраздновал двадцатую победу, защитив чемпионство. Александр сообщил, что в качестве следующего соперника хочет видеть чемпиона WBC Тайсона Фьюри, который, в свою очередь, также выразил интерес к потенциальному поединку с Усиком.

Фото: REUTERS /Andrew Couldridge







