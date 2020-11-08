На обвинение в незаконной установке платных парковок ответили в ТОО «Парковочное пространство Астаны»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ТОО «Парковочное пространство Астаны» опровергло заявление акимата о том, что за несоблюдение договорных обязательств и игнорирование требований акиматом подано заявление в суд о расторжении договора с ТОО «Парковочное пространство Астаны», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу организации.

«По состоянию на 6 ноября 2020 года официальных уведомлений касательно расторжения договора ГЧП со стороны акимата не было. Мы являемся пионерами в сфере управления платным парковочным пространством в столице Казахстана. Мы - первый ГЧП проект, который открыто заявляет акимату о том, что они не исполняют свои договорные обязательства. Согласно плану устойчивого развития столицы территории платных парковок будут увеличиваться, независимо от того, будет ли это наша компания или другая», - заявили в ТОО «Парковочное пространство Астаны».

В организации также заверили, что все денежные средства и налоги были выплачены в бюджет города согласно договору ГЧП.

«ТОО «Парковочное пространство Астаны» официально заявляет, что реализует проект ГЧП в соответствии с графиком, утвержденным в договоре. Все денежные средства и налоги были выплачены в бюджет города согласно договору ГЧП. Наша компания не является собственником земельных участков, они – часть улично-дорожной сети Нур-Султана. Бюджетных средств в проекте нет.

Инвестиции играют огромную роль в развитии экономики страны, и в этой связи государственные органы должны принимать участие в защите прав инвесторов. Однако на практике государственные органы препятствуют законным интересам инвесторов.

Государственные органы проводят работу, которая напрямую противоречит нормам законодательства РК, в которых государство в лице Правительства страны является гарантом защиты прав инвесторов и предпринимателей», - резюмировали в организации.

В заключение ТОО «Парковочное пространство Астаны» призвало государственного партнера в лице ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» акимата города Нур-Султана выполнить свои договорные обязательства в полном объеме, подписать необходимое постановление.

Напомним, что акимат города Нур-Султан заявил о том, что за несоблюдение договорных обязательств и игнорирование требований подано заявление в суд о расторжении договора с ТОО «Парковочное пространство».





Фото: пресс-служба ТОО «Парковочное пространство Астаны»