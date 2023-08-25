На обсуждении генерального плана Астаны должен присутствовать аким - жительница столицы

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Жительница столицы потребовала участие Жениса Касымбека в обсуждении генплана Астаны. По ее словам, на этом обсуждении должен присутствовать сам градоначальник, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш градоначальник должен был присутствовать на обсуждении генерального плана Астаны. Положено. Нам ваши отчеты не нужны. Планы, зарисовки, где снос - это все видим. Нам нужны ваши живые дела. Представляю Кояндинский дачный массив. До поста ГАИ это территория города. За постом гаи считается территорией области. Большой баннер висел: Акмолинская область, Целиноградский район. Потом по последовательности идёт село Коянды, которое по территоральной принадлежности относится к Акмолинской области. Почему после территории области находится территория города?» - спросила жительница Алия Найманкулова.

В акимате ответили, что это дачный массив, куда едут жители, чтобы посадить фрукты и ягоды.

«Алия Ноябревна, в стенах акимата мы неоднократно встречались с вами по этому поводу. У вас дачный массив. По закону эта земля временно выделена для посадки фруктов и ягод», - добавили в акимате.