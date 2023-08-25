На обсуждении генерального плана Астаны должен присутствовать аким - жительница столицы
«Наш градоначальник должен был присутствовать на обсуждении генерального плана Астаны. Положено. Нам ваши отчеты не нужны. Планы, зарисовки, где снос - это все видим. Нам нужны ваши живые дела. Представляю Кояндинский дачный массив. До поста ГАИ это территория города. За постом гаи считается территорией области. Большой баннер висел: Акмолинская область, Целиноградский район. Потом по последовательности идёт село Коянды, которое по территоральной принадлежности относится к Акмолинской области. Почему после территории области находится территория города?» - спросила жительница Алия Найманкулова.
В акимате ответили, что это дачный массив, куда едут жители, чтобы посадить фрукты и ягоды.
«Алия Ноябревна, в стенах акимата мы неоднократно встречались с вами по этому поводу. У вас дачный массив. По закону эта земля временно выделена для посадки фруктов и ягод», - добавили в акимате.