На обслуживание госдолга Казахстана ежегодно выделяется 900 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос касательно государственного долга Казахстана прокомментировал министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос, связанный с государственным долгом, находится у нас на особом контроле. Сегодня уровень государственного долга составляет порядка 30% к ВВП», - сказал Асет Иргалиев, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в СЦК.

Министр проинформировал о том, что большая тройка рейтинговых агентств оценила устойчивость фискально-бюджетной политики Казахстана, отметив при этом низкий уровень государственного долга.

«Если сравнивать с другими странами, с Евросоюзом – там у них уровень долга около 80%, в среднем в странах ОЭСР – около 100%».

По данным главы Миннацэкономики, на обслуживание государственного долга ежегодно выделяется 900 млрд тенге.

Ранее Асет Иргалиев сообщил, что прогноз роста ВВП Казахстана в текущем году может предварительно повыситься до 3,1%.