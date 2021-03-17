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На обслуживание госдолга Казахстана ежегодно выделяется 900 млрд тенге
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос касательно государственного долга Казахстана прокомментировал министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Вопрос, связанный с государственным долгом, находится у нас на особом контроле. Сегодня уровень государственного долга составляет порядка 30% к ВВП», - сказал Асет Иргалиев, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в СЦК.
Министр проинформировал о том, что большая тройка рейтинговых агентств оценила устойчивость фискально-бюджетной политики Казахстана, отметив при этом низкий уровень государственного долга.
«Если сравнивать с другими странами, с Евросоюзом – там у них уровень долга около 80%, в среднем в странах ОЭСР – около 100%».
По данным главы Миннацэкономики, на обслуживание государственного долга ежегодно выделяется 900 млрд тенге.
Ранее Асет Иргалиев сообщил, что прогноз роста ВВП Казахстана в текущем году может предварительно повыситься до 3,1%.
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