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На обновление автобусного парка в республике выделят 10 млрд. тенге

3 Июня 2020 20:00
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На обновление автобусного парка в республике выделят 10 млрд. тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время на городских автобусных маршрутах курсирует порядка 10,5 тысяч автобусов, износ которых составляет 43%, это 4,5 тыс. старше 7 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

В целях поддержки обновления автобусного парка в регионах в период с 2018 по 2019 годы из республиканского бюджета было выделено 33,5 млрд. тенге по программе льготного кредитования. Это позволило регионам приобрести 693 автобуса отечественного производства.

В текущем году на эти цели из республиканского бюджета одобрено 10 млрд. тенге. Регионами планируется приобретение порядка 1370 единиц автобусов.

Стоит отметить, с текущего года перевозчики обслуживающие социально значимые маршруты освобождаются от НДС на 3 года. Данные меры повысят качество пассажирских услуг для населения и дадут позитивный импульс развития для отечественных заводов изготовителей.


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Ключевые слова: Транспорт,
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