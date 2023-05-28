На обладателя крупнейшего джекпота в истории лотерей в 2 млрд долларов подали в суд

САН-ФРАНЦИСКО. КАЗИНФОРМ – На обладателя рекордного джекпота лотереи Powerball США на сумму 2 миллиарда долларов подал в суд человек, утверждающий, что счастливый билет был у него украден, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Эдвин Кастро, живущий в Калифорнии, выигравший ноябрьский джекпот в лотерею, решил забрать единовременную сумму выигрыша в размере 997,6 млн долларов США.

Но его соотечественник, некто Хосе Ривера утверждает в гражданском иске, что призовые должны принадлежать ему.

Кастро пока никак не прокомментировал поданный на него иск. Организаторы лотереи Powerball ранее заявили, что уверены, что именно он является законным победителем.

В февральском заявлении организаторы заявили, что всегда проверяют претендентов на призовые деньги и «полностью уверены в том, как это делается».

Иск Хосе Риверы был подан в Верховный суд города Альгамбра.

Он утверждает, что купил выигрышный билет 7 ноября 2022 года, а позже в тот же день он был украден третьим лицом, не Эдвином Кастро. В иске не указано, как билет мог оказаться у Кастро.

Билеты лотереи Powerball стоят 2 доллара, и у победителей есть два варианта получить свой выигрыш. Они могут выбрать получение полной суммы выигрыша в течение 29 лет, но почти все победители вместо этого выбирают единовременный платеж наличными, сумма которого меньше джекпота.