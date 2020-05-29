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На объектах ТШО и в вахтовых посёлках карантин продлён до 12 июня
29 Мая 2020 13:25
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области на всех объектах ТОО «Тенгизшевройл» и вахтовых посёлках карантин продлён до 12 июня, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на постановление главного санитарного врача региона «О введении дополнительных ограничительных мер на территории Тенгиз».
«В целях стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции на объектах ТОО «Тенгизшевройл», в вахтовых комплексах подрядных организаций на территории «Тенгиз» постановляю продлить ограничительные мероприятия с 00:00 часов ночи 29 мая 2020 года до 00:00 часов ночи 12 июня»,- говорится в постановлении.
ТОО «Тенгизшевройл», оперативному штабу областного акимата на Тенгизе, руководителям подрядных организаций поручено усилить противоэпидемические мероприятия. В первую очередь в части обеспечения масочного режима, социального дистанцирования, санитарно-дезинфекционного режима на объектах.
Ключевые слова: Атырауская область, Коронавирус в РК,
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