На НПЗ Шымкента начались планово-предупредительные работы

ППР проводятся во исполнение закона о гражданской защите в области промышленной безопасности для обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации технологических установок предприятия и в соответствии с планом-графиком Министерства энергетики РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на АО «КазМунайГаз».

— На момент начала работ на заводе сформирован достаточный запас по всей линейке нефтепродуктов, которые будут равномерно отгружаться на внутренний рынок. В то же время Павлодарский нефтехимический и Атырауский нефтеперерабатывающий заводы продолжают производить топливо в штатном режиме, — говорится в сообщении.

На ПКОП проведено стартовое совещание по вопросам ППР с привлеченными к работам подрядными организациями.

Также отмесено, что руководство завода поставило задачи по строгому соблюдению техники безопасности в ходе ППР и эффективному планированию рабочего процесса.