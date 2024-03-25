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    10:29, 25 Март 2024 | GMT +6

    На НПЗ Шымкента начались планово-предупредительные работы

    нпз
    Фото: КазМунайГаз

    ППР проводятся во исполнение закона о гражданской защите в области промышленной безопасности для обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации технологических установок предприятия и в соответствии с планом-графиком Министерства энергетики РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на АО «КазМунайГаз».

    — На момент начала работ на заводе сформирован достаточный запас по всей линейке нефтепродуктов, которые будут равномерно отгружаться на внутренний рынок. В то же время Павлодарский нефтехимический и Атырауский нефтеперерабатывающий заводы продолжают производить топливо в штатном режиме, — говорится в сообщении.

    На ПКОП проведено стартовое совещание по вопросам ППР с привлеченными к работам подрядными организациями.

    Также отмесено, что руководство завода поставило задачи по строгому соблюдению техники безопасности в ходе ППР и эффективному планированию рабочего процесса.

    Теги:
    Минэнерго РК Регионы Казахстана Регионы Шымкент КазМунайГаз
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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