На низкую предпринимательскую активность посетовал аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов считает крайне низкой предпринимательскую активность в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В качестве примера глава региона привел реализацию пеляди предпринимателями соседней Омской области РФ.

«У нас около 30 предприятий занимаются производством пеляди. Весной омичи продают нашим предпринимателям малька. Осенью выкупают пелядь по 500 тенге, увозят в Омск, там перерабатывают и снова привозят к нам на продажу, но уже за 2,5 тыс. тенге», - сказал К. Аксакалов.

Аким области отмечает, что это не единственный подобный пример, и недоумевает, почему в регионе никто не организовал такое производство. Ответ – в низкой предпринимательской активности. К. Аксакалов добавил, что буквально накануне в областном акимате рассматривали реализацию Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек». В этом году в области выделили в 3 раза больше средств на микрокредитование и гранты. Но механизмами поддержки североказахстанцы пользоваться не спешат.

«У нас есть большие резервы по переработке сельхозпродукции. Мы ежегодно производим миллионы тонн пшеницы. Из них 1,3 млн остаются на семена, 150-160 тыс. тонн – на паи, 650-700 тыс. тонн – на переработку. В свободном остатке 1,6-1,7 млн тонн зерна, которые в основном экспортируются. Трейдеры перекупают, и зерно уходит сырьем. Хотя мы должны максимально перерабатывать и отправлять на экспорт уже переработанную продукцию. Это наша ниша. Соответствующие управления, акимы районов должны взять это на вооружение», - отметил К. Аксакалов.

Аким области проинформировал, что в целом в промышленном производстве с 2016 по 2018 годы объем производства увеличился со 198 до 243 млрд тенге. Однако есть проблемы по привлечению инвестиций в обрабатывающую промышленность несырьевого сектора. Поэтому и была создана специальная экономическая зона.

«Созданы 4 субзоны. Первая – территория бывшего завода МЛД. Вторая – напротив микрорайона «Береке» - здесь восстанавливаем заброшенные здания. Третья территория за Севказэнерго, около 160 га, и четвертая – район строящейся больницы в микрорайоне «Шыгыс». Уже проявляет интерес ряд инвесторов. Много преференций для тех, кто будет работать на территории СЭЗ. Многие налоги оплачиваться не будут. Но нам важно, чтобы там работали жители нашего города», - подчеркнул К. Аксакалов.