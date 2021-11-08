На невыплату подъемных пожаловалась врач акиму СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов провел прием граждан в режиме-онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы главы региона, жительница области Инеш Бейсембаева обратилась с вопросом благоустройства микрорайона «Солнечный». Освещение, нерегулярное автобусное сообщение, проблемы с электроснабжением и зимним содержанием дорог – Кумар Аксакалов поручил акиму Петропавловска Булату Жумабекову разобраться в каждом из этих вопросов. По словам градоначальника, о проблемах в «Солнечном» в горакимате знают и включили их в план работ на будущий год.
Дина Карымкасаков приехала в регион работать врачом. Мотивацией послужили высокие подъемные, обещанные главой региона. Однако, по словам женщины, получить их она не смогла. К. Аксакалов заверил, что трудоустройство и последующие выплаты будет курировать управление здравоохранения.
Жительница райцентра Бесколь Кызылжарского района Анастасия Саратовцева пожаловалась на проблемы с отоплением в нескольких многоквартирных домах. Решить проблему должен аким района Жанат Садвокасов.
Больше всего вопросов к главе региона было у жителя Уалихановского района Нурмахана Смагулова. Мужчину волнует выделение жилья инвалиду, дефицит врачебных кадров, отсутствие автобусного сообщения «Кишкенеколь-Петропавловск», невыплата компенсаций за бруцеллезный скот. Решать проблемы сельчанина поручили акиму района. Что касается невыплаты компенсации за скот, то в этом вопрос будет разбираться управление ветеринарии.
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