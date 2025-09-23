На нескольких улицах Алматы временно отключат холодную воду

23 сентября с 09:00 до 17:00 часов подача холодной воды будет временно приостановлена в жилые дома и административные здания, расположенные в Бостандыкском районе в контуре:

проспект Серкебаева — проспект Аль-Фараби — река Улкен Алматы — улицы Малахова и Кожабекова;

проспект Аль-Фараби — улицы Витебская и Хусаинова — река Улкен Алматы.

24 сентября 2025 года с 09:00 до 17:00 часов холодное водоснабжение временно будет отключено по северной стороне улицы Торайгырова от улицы Мустафина до улицы Саина.

— Приносим извинения за доставленные временные неудобства и просит потребителей с пониманием отнестись к ограничениям, вызванным необходимостью проведения технических работ, — сообщили в «Алматы Су».

Ранее сообщалось, что два микрорайона Наурызбайского района подключат к централизованной системе водоснабжения и канализации.