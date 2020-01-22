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На нескольких дорогах закрыли движение в СКО

22 Января 2020 19:13
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На нескольких дорогах закрыли движение в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области из-за непогоды закрыли движение на нескольких участках дорог. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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С 16 часов в связи с ухудшением погодных условий - выпадение

осадков, ограничение видимости – и закрытием дорог в Акмолинской
области для всех видов транспорта закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Тимирязево - Сарыколь».

С 18 часов из-за метели и плохой видимости закрыто движение для всех видов транспорта на участке автодорог «Екатеринбург - Алматы» (от села Чистополье до границы Костанайской области), «Кокшетау - Рузаевка» (село Саумалколь – село Рузаевка), «Жезказган - Петропавловск» (село Новоишимка – граница Акмолинской области).

Утром закрыли участок автодороги «Екатеринбург - Алматы» - от села Чистополье района им. Г. Мусрепова до границы Акмолинской области.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Транспорт,
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Автор:

Олеся Жуковень

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