На нескольких дорогах закрыли движение в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области из-за непогоды закрыли движение на нескольких участках дорог. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент МИА «Казинформ».
С 16 часов в связи с ухудшением погодных условий - выпадение
осадков, ограничение видимости – и закрытием дорог в Акмолинской
области для всех видов транспорта закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Тимирязево - Сарыколь».
С 18 часов из-за метели и плохой видимости закрыто движение для всех видов транспорта на участке автодорог «Екатеринбург - Алматы» (от села Чистополье до границы Костанайской области), «Кокшетау - Рузаевка» (село Саумалколь – село Рузаевка), «Жезказган - Петропавловск» (село Новоишимка – граница Акмолинской области).
Утром закрыли участок автодороги «Екатеринбург - Алматы» - от села Чистополье района им. Г. Мусрепова до границы Акмолинской области.
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