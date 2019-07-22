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На несанкционированных пляжах в столице зафиксировано 8 смертельных случаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала купального сезона столичные спасатели совместно с полицейским и волонтерами провели 128 рейдов по несанкционированным местам для купания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.
Всего, по информации Департамента по ЧС, в столице зафиксировано 20 несанкционированных мест для купания, 5 из них расположены в районе «Сарыарка», по 6 – в районах «Алматы» и «Еиль», 3 – районе «Байконур».
С начала купального сезона на несанкционированных пляжах зафиксировано 8 смертельных случаев.
В целях недопущения гибели людей сотрудники ДЧС, полиции и волонтеры провели 128 рейдов, также было установлено 140 запрещающих знаков, 30 стендов, отдыхающим раздаются листовки с соответствующей информацией.
В день в среднем на патрулирование городских пляжей выходит около 40 человек.
Напомним, всего в Нур-Султане действуют 3 легальных пляжа – в Центральном парке Есильского района, зонах отдыха – «Три пескаря» (район «Сарыарка»), «Столичный двор» (район «Алматы», Куйгенжар).
В целях предотвращения несчастных случаев столичные спасатели призывают жителей и гостей столицы купаться только в местах специально предназначенных для этого, а также соблюдать правила безопасности на воде.
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