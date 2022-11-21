На некоторых избирательных участках за рубежом не хватило бюллетеней – МИД РК

21 Ноября 2022, 17:03

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров сообщил, что на некоторых избирательных участках за рубежом не хватило бюллетеней для голосования на внеочередных выборах Президента. Такая ситуация произошла из-за того, что казахстанцы, планировавшие поездку за рубеж, не уведомили заранее консульство о желании проголосовать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За рубежом на избирательные участки приезжали наблюдатели. Весь процесс выборов за рубежом при посольствах проходил по тем же правилам, что и в Казахстане. Не только наблюдатели, но и представители местных СМИ могли приходить на избирательные участки. Эти выборы ничем не отличаются. Единственное – рост желающих в этот раз удивил. Молодые люди проявили активность, и в некоторых местах даже не хватило бюллетеней. Даже в некоторых точках у нас была 100% явка. Все, кто заявлялся, пришли на избирательные участки», - сказал на брифинге официальный представитель МИД РК.

По его словам, многие казахстанцы, планировавшие поездку за рубеж, не уведомили заранее консульство о желании проголосовать. Консульства же заказывают бюллетени строго из расчета на количество избирателей, заранее сообщивших о намерении отдать голос.

«Многие казахстанцы не сообщают о том, что выезжают за рубеж. Они знают о проведении выборов. Об этом не вчера ведь стало известно. Граждане планируют поездку за рубеж. Билеты и визы они оформляют заранее. Однако не уведомляют нас о намерении проголосовать за рубежом. Туристы или граждане, по личным причинам находящиеся за рубежом, приходят на избирательные участки и заявляют о том, что хотят проголосовать. А для них бюллетени не предусмотрены. Например, в Анталии много наших граждан. Однако на учете консульства состоят только 22 человека. Сотрудники консульства обзвонили каждого из них. Затем заранее заказали бюллетени. Однако наши граждане, обратившись на избирательный участок за рубежом, выражали недовольство из-за нехватки бюллетеней», - пояснил Айбек Смадияров.