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На некорректное поведение кондукторов и водителей автобусов обратил внимание аким СКО

14 Января 2022 15:08
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На некорректное поведение кондукторов и водителей автобусов обратил внимание аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Проблемами городского общественного транспорта озаботился аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На коллегии управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог глава региона коснулся вопроса качества пассажирских перевозок. По мнению К. Аксакалова, мало – приобрести новые автобусы, необходимо менять культуру поведения водителей и кондукторов.

«Приобрели 100 автобусов. Теперь оставшиеся старые автобусы необходимо поддерживать в нормальном состоянии. Нужно, чтобы были чистые, в первую очередь. Шторки в некоторых не меняли с момента приобретения. Ассоциация перевозчиков должна поработать. Совместно с городским акиматом постоянно вести работу по корректному поведению водителей и кондукторов. Есть обращения от горожан: курение, телефон, грубое обращение. Максимально нужно устранять такие факты. Не говорю уже об элементах униформы. К этому тоже надо приходить. И водители, и кондукторы должны измениться. Заработную плату повысили. Обучайте, объясняйте, требуйте – проводите весь комплекс работы. Нужно контролировать качество оказываемых услуг. Внедрили безналичный расчет, но есть жалобы от населения, когда идет двойное списание», - сказал К. Аксакалов.

Представитель компании AlemPay заверил, что в случае двойного списания можно обратиться в филиал или в call-центр организации с банковской выпиской и в течение получаса проблема решится.

Председатель Ассоциации перевозчиков «СКО Автотранспортный союз» Галина Семёнова обратилась к акиму области с просьбой пересмотреть сумму субсидий. По ее словам, выделенных средств может не хватить.

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#Северо-Казахстанская область   #Транспорт   #Общество  
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Автор:

Олеся Жуковень

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