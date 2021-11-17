На недостатки национальных проектов указали депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У национальных проектов имеется ряд больших и малых проблем. Об этом заявил мажилисмен Айкын Конуров, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК Аскара Мамина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С национальными проектами связаны большие ожидания в изменении работы государственного аппарата. Развернута широкая пропаганда в СМИ. Однако мы видим, что наряду с позитивным моментом признания проблемности госпрограмм, у национальных проектов как их преемников имеется ряд больших и малых проблем», - сказал Айкын Конуров на пленарном заседании палаты.

Во-первых, по словам депутата, значительная часть наших избирателей, для которых и написаны национальные проекты, не имеет представления об их сути.

«Это неудивительно, поскольку они представляют собой набор мер и цифр, как это было в государственных программах. Реальных людей и решения их проблем там не видно. Экспертное сообщество, которое изучило данные документы, дает, в большинстве своем, негативные оценки», - добавил Айкын Конуров.

Во-вторых, как отметил мажилисмен, только сейчас, после утверждения национальных проектов, государственные органы приступили к написанию отраслевых концепций развития. Так, 13 октября Главой государства были утверждены национальные проекты, а отраслевые концепции госорганы начинают утверждать или публиковать проекты таких концепций с начала ноября.

Иными словами, сначала составили план, в том числе, на что потратить средства, а теперь формируют видение, как и зачем вообще все это нужно делать.

«Фракция «Народная партия Казахстана» считает подобный подход недопустимым методологическим просчетом, а в народе говорят проще: «Телегу поставили впереди лошади!». Помимо того, что такой подход не отвечает здравому смыслу, он также нарушает положения имеющейся нормативно-правовой базы», - считают депутаты фракции «Народной партии Казахстана».

Было отмечено, что согласно совместному приказу Министра национальной экономики и председателя АСПиР «О некоторых вопросах национальных проектов» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 августа 2021 года № 23968), уполномоченный госорган, прежде чем инициировать национальный проект, должен внести соответствующее предложение, которое в свою очередь должно формироваться в соответствии с задачами, поставленными в «в вышестоящих документах Системы государственного планирования (СГП) и/или концепций развития сферы/отрасли». В Системе государственного планирования, утвержденной постановлением Правительства, от 29 ноября 2017 года, в иерархии документов отраслевая концепция и нацпроекты указаны в одном пункте, через запятую, но все же и тут идет сначала концепция, потом – нацпроект. (А в Законе РК «О правовых актах» и вовсе отсутствуют понятия «национальный проект» и «концепция развития сферы/отрасли».)

«Можно обосновать сложившуюся ситуацию тем, что необходимо было получить финансирование, чтобы не остановилась текущая работа госорганов по важным направлениям, и это печальные реалии, в которых работает отечественная бюрократия. Но нужно также честно признать, что отраслевые концепции рискуют стать в таком случае формальными документами. Между тем, согласно той же СГП, «Концепция развития является документом, определяющим видение развития (на период 5-10 лет) конкретной сферы/отрасли, а также основные принципы и подходы к реализации соответствующей политики», «содержит анализ текущей ситуации, проблемы отрасли/сферы, обзор международного опыта, тенденции и видение развития сферы/отрасли, определяет основные принципы и подходы развития сферы/отрасли, ожидаемые результаты». То есть концепция – это фундамент, на котором должен быть выстроен национальный проект», - подчеркнул Айкын Конуров.

В-третьих, по мнению депутатов, возникает главная и ключевая проблема – что на выходе?

«Считаем, что работа в сфере экономики должна ставить приоритетом обеспечение экономической безопасности казахстанцев. В плановых документах обязательно должно найти отражение, как будут повышены доходы по различным отраслям, категориям граждан и сферам занятости, а не просто усредненные показатели. Должно быть четко и ясно – как вырастут доходы и улучшится жизнь наших граждан - на примере национального проекта «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев», - резюмировал Айкын Конуров.