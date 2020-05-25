На недобросовестных подрядчиков подал в суд акимат Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На заседании общественного совета руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Петропавловска Бахыт Ильясов рассказал, как в этом году будут ремонтировать улицы города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судя по информации Б.Ильясова, масштабного ремонта улиц в этом году не ожидается. Но появится новая улица , которая свяжет центр города с микрорайоном Береке. На ее строительство запланировали 285 млн тенге.

«Средний ремонт пройдет на участках улиц Кошукова и Семашко. Щебеневание - на 70 улицах. Будут отремонтированы 10 подъездных путей к дачам. На 16 улицах планируется устройство тротуаров. Список улиц составили с учетом обращений граждан. В прошлом году на тротуары средства не выделяли. Ямочный ремонт пройдет на 27 улицах – всего площадь его составит более 7 тысяч квадратных метров», - проинформировал Б.Ильясов.

По его словам, в прошлом году подрядчик, который занимался ямочным ремонтом, со своими обязательствами не справился. Горакимат через суд добился признания его недобросовестным участником госззакупок. В пользу государства взыскали 340 тысяч тенге. Б.Ильясов добавил, что претензионную работу продолжают. Сейчас в суде находятся два материала.

«Проводятся работы по устройству бесплатных парковок, чтобы разгрузить дворы. 10 площадок уже определили. Некоторые из них были в госсобственности, некоторые - частные, которые мы возвращаем в пользу государства. Первую стоянку под 60 машин обустроили по улице Новая. Дворы будут свободны от транспорта. Это безопасность для детей, прежде всего. Парковки будут огорожены, установим видеонаблюдение», - сказал Б.Ильясов.

Члены общественного совета предложили провести анализ, сколько в целом парковок необходимо городу и найти пути решения давней городской проблемы - нехватки парковочных мест.