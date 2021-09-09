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    17:07, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    На неделю весь Атырау останется без горячей воды

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На неделю весь областной центр Атырау останется без горячей воды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Акционерное общество «Атырауские тепловые сети» опубликовало на своём сайте предупреждение. Жителей города Атырау уведомили о том, что согласно плана-графика капитального ремонта сетей временно, с 13 по 20 сентября, прекращается подача потребителям горячей воды от всех тепловых пунктов города.

    «Это связано с необходимостью ремонта и профилактики центральных узлов магистральных тепловых сетей, при которых должен быть произведен «полный останов». В связи с этим, «Атырауские тепловые сети» приносят извинения за временные неудобства и просят отнестись с пониманием»,- говорится в сообщении.


    Теги:
    Атырауская область ЖКХ
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