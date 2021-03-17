На Наурыз жители Семея будут кататься на горке?

СЕМЕЙ. КАЗИФОРМ - До празднования Наурыза остались считанные дни, а на Центральной площади Семея до сих пор стоит горка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

В соцсетях люди удивляются, что обычно в эти праздничные дни на площади устанавливали юрты и баннеры, а тут – горка!

«Весна на дворе, а на площади горка стоит, кто с нее катается, никто давным-давно не катается. Может весна из-за нее задерживается?», — предположила одна из жительниц города.

В городском отделе предпринимательства сообщили, что они никакого отношения к горке не имеют, так как она на балансе отдела ЖКХ.

В этом году праздничные мероприятия в честь Наурыза пройдут в Семее в онлайн-режиме.