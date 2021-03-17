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На Наурыз жители Семея будут кататься на горке?

17 Марта 2021 18:57
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На Наурыз жители Семея будут кататься на горке?

СЕМЕЙ. КАЗИФОРМ - До празднования Наурыза остались считанные дни, а на Центральной площади Семея до сих пор стоит горка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

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В соцсетях люди удивляются, что обычно в эти праздничные дни на площади устанавливали юрты и баннеры, а тут – горка!

«Весна на дворе, а на площади горка стоит, кто с нее катается, никто давным-давно не катается. Может весна из-за нее задерживается?», — предположила одна из жительниц города.

В городском отделе предпринимательства сообщили, что они никакого отношения к горке не имеют, так как она на балансе отдела ЖКХ.

В этом году праздничные мероприятия в честь Наурыза пройдут в Семее в онлайн-режиме.


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#Восточно-Казахстанская область   #Наурыз  
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