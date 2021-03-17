Новости
На Наурыз жители Семея будут кататься на горке?
17 Марта 2021 18:57
Поделиться:
СЕМЕЙ. КАЗИФОРМ - До празднования Наурыза остались считанные дни, а на Центральной площади Семея до сих пор стоит горка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.
Новости по теме80% запланированных мероприятий к Наурызу перевели в онлайн-формат в ЗКО Обычай дарить подарки развивают в сёлах Павлодарской области Состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева с Шавкатом Мирзиёевым
В соцсетях люди удивляются, что обычно в эти праздничные дни на площади устанавливали юрты и баннеры, а тут – горка!
«Весна на дворе, а на площади горка стоит, кто с нее катается, никто давным-давно не катается. Может весна из-за нее задерживается?», — предположила одна из жительниц города.
В городском отделе предпринимательства сообщили, что они никакого отношения к горке не имеют, так как она на балансе отдела ЖКХ.
В этом году праздничные мероприятия в честь Наурыза пройдут в Семее в онлайн-режиме.
Поделиться:
Оставить комментарий
Читайте также
- Второй этап вакцинации против КВИ успешно проходит в Восточном Казахстане
- Юрий Ильин дал ряд поручений по противопаводковым мероприятиям в Восточном Казахстане
- Технику и оборудование для раздельного сбора ТБО получили в Восточном Казахстане
- Особое значение необходимо придавать собственному здоровью – Ерлан Киясов о праздновании Наурыза
- В Восточном Казахстане продолжают работу по установке общедомовых приборов учета тепла и воды
- Лучшему воспитаннику детдома «Үміт» предоставил грант университет ВКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047