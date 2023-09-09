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    10:17, 09 Сентябрь 2023 | GMT +6

    На нашествие каракуртов в подъезде пожаловались жители Уральска

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    Фото: Flickr.com.
    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске горожане пожаловались на нашествие каракуртов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на mgorod.kz.

    В редакцию «МГ» обратились жители многоэтажки №140 на улице Кердери. Их подъезд облюбовали ядовитые пауки — каракурты. Более того, жильцы уже наблюдают выводок членистоногих.

    «Мы звонили в КСК, чтобы они приняли меры, но там отказали. Звонили в службу 109 — тоже отказали. Звонили в службу дезинфекции, там пояснили, что услуга стоит от 15 тысяч тенге и выше. Соседи не хотят на это скидываться. А нам теперь что делать? Начнутся холода и пауки поползут в квартиры», — говорит жительница многоэтажки Алина.

    По словам жильцов, семейство каракуртов уже расплодилось в подъезде. Большие пауки плетут паутины на потолке и там же питаются. Жильцы дома опасаются за то, что они могут укусить детей.

    В акимате Уральска сообщили, что в этом доме проведут дезинфекцию.

    «Дезинфекцию подвалов и подъездов проводит КСК», — пояснили в акимате.


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