На нашествие каракуртов в подъезде пожаловались жители Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске горожане пожаловались на нашествие каракуртов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на mgorod.kz.

В редакцию «МГ» обратились жители многоэтажки №140 на улице Кердери. Их подъезд облюбовали ядовитые пауки — каракурты. Более того, жильцы уже наблюдают выводок членистоногих.

«Мы звонили в КСК, чтобы они приняли меры, но там отказали. Звонили в службу 109 — тоже отказали. Звонили в службу дезинфекции, там пояснили, что услуга стоит от 15 тысяч тенге и выше. Соседи не хотят на это скидываться. А нам теперь что делать? Начнутся холода и пауки поползут в квартиры», — говорит жительница многоэтажки Алина.

По словам жильцов, семейство каракуртов уже расплодилось в подъезде. Большие пауки плетут паутины на потолке и там же питаются. Жильцы дома опасаются за то, что они могут укусить детей.

В акимате Уральска сообщили, что в этом доме проведут дезинфекцию.

«Дезинфекцию подвалов и подъездов проводит КСК», — пояснили в акимате.