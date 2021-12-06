+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 1 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На нас возложена важнейшая миссия – сенатор Айгуль Капбарова

6 Декабря 2021 12:53
Поделиться:
На нас возложена важнейшая миссия – сенатор Айгуль Капбарова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Айгуль Капбарова откликнулась на статью Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева «Уроки Независимости», передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
30 добрых дней: Благотворительный челлендж объявили молодые волонтеры
Важно, чтобы статью «Уроки Независимости» прочитала молодежь - Айдос Укибай Статья Первого Президента РК- Елбасы Нурсултана Назарбаева «УРОКИ НЕЗАВИСИМОСТИ» 30-летие Независимости РК: как создавался резервный центр управления спутниками «Казсат»

Статья Елбасы «Уроки Независимости» нашла горячий отклик в сердцах всех казахстанцев. Наша страна встречает юбилей независимости большими достижениями. Мы прошли путь, полный больших открытий, свершений и побед. Всего этого нашему молодому государству удалось добиться благодаря сплоченности и единству. Как верно отметил Первый Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев, независимость подобна птице счастья. Она садится на руку лишь тому, кто ее лелеет, и обитает лишь там, где ее берегут. И сегодня ответственность каждого гражданина молодой страны – сохранение и дальнейшее укрепление государственного суверенитета.

Взяв за основу единство народа, мы преодолели все трудности. Сегодня наше государство продолжает успешно развивать экономику, укреплять социальную сферу и проводить демократические преобразования. Благодаря позитивным переменам, произошедшим за годы Независимости, глобальным инициативам, Казахстан получил широкое международное признание. Нашу страну знают во всем мире. И поэтому каждый житель нашего государства уверенно смотрит в будущее и гордится, что он гражданин Казахстана. На нас возложена важнейшая миссия – сохранить и преумножить завоеванные за эти годы достижения. И я уверена, мы с этой задачей справимся!

Недавно Елбасы в своде принципов «Семь столпов Независимости» подчеркнул, что «Земля – бесценное наследие предков, достояние народа. Нет ничего более святого чем родная земля. Для народа страна и земля – неразделимы. С момента провозглашения Независимости Казахстана мы приложили все возможные усилия для международного признания и официального закрепления наших границ. И теперь наш общий долг и обязанность – быть достойными наследниками своих предков, беречь и защищать нашу необъятную Родину, сохранить ее для наших потомков и будущих поколений».


Подписывайтесь на наш канал:

#Сенат   #Первый Президент - Елбасы   #30 лет Независимости  
Поделиться:
Новости по теме
30 добрых дней: Благотворительный челлендж объявили молодые волонтеры
Важно, чтобы статью «Уроки Независимости» прочитала молодежь - Айдос Укибай
Статья Первого Президента РК- Елбасы Нурсултана Назарбаева «УРОКИ НЕЗАВИСИМОСТИ»
30-летие Независимости РК: как создавался резервный центр управления спутниками «Казсат»
Популярное
1 Нокаут Жалгаса Жумагулова вошел в историю UFC
2 Как нужно развивать образование в Казахстане, рассказала депутат Мажилиса
3 Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
4 Прыгнувшего в фонтан ТРЦ молодого человека арестовали в Нур-Султане
5 Дедовщина в степногорском интернате: семерых воспитанников отчислили
6 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане, Шымкенте и Атырау
Читайте также
30-летие Независимости РК: как создавался резервный центр управления спутниками «Казсат»
Президент США поздравил Казахстан с 30-летием независимости
Нокаут Жалгаса Жумагулова вошел в историю UFC
Как нужно развивать образование в Казахстане, рассказала депутат Мажилиса
Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
Прыгнувшего в фонтан ТРЦ молодого человека арестовали в Нур-Султане
Дедовщина в степногорском интернате: семерых воспитанников отчислили
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане, Шымкенте и Атырау
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив