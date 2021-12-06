На нас возложена важнейшая миссия – сенатор Айгуль Капбарова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Айгуль Капбарова откликнулась на статью Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева «Уроки Независимости», передает МИА «Казинформ».

Статья Елбасы «Уроки Независимости» нашла горячий отклик в сердцах всех казахстанцев. Наша страна встречает юбилей независимости большими достижениями. Мы прошли путь, полный больших открытий, свершений и побед. Всего этого нашему молодому государству удалось добиться благодаря сплоченности и единству. Как верно отметил Первый Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев, независимость подобна птице счастья. Она садится на руку лишь тому, кто ее лелеет, и обитает лишь там, где ее берегут. И сегодня ответственность каждого гражданина молодой страны – сохранение и дальнейшее укрепление государственного суверенитета.

Взяв за основу единство народа, мы преодолели все трудности. Сегодня наше государство продолжает успешно развивать экономику, укреплять социальную сферу и проводить демократические преобразования. Благодаря позитивным переменам, произошедшим за годы Независимости, глобальным инициативам, Казахстан получил широкое международное признание. Нашу страну знают во всем мире. И поэтому каждый житель нашего государства уверенно смотрит в будущее и гордится, что он гражданин Казахстана. На нас возложена важнейшая миссия – сохранить и преумножить завоеванные за эти годы достижения. И я уверена, мы с этой задачей справимся!

Недавно Елбасы в своде принципов «Семь столпов Независимости» подчеркнул, что «Земля – бесценное наследие предков, достояние народа. Нет ничего более святого чем родная земля. Для народа страна и земля – неразделимы. С момента провозглашения Независимости Казахстана мы приложили все возможные усилия для международного признания и официального закрепления наших границ. И теперь наш общий долг и обязанность – быть достойными наследниками своих предков, беречь и защищать нашу необъятную Родину, сохранить ее для наших потомков и будущих поколений».