На нарушения прав со стороны органов госдоходов жалуются предприниматели

18 Января 2023, 17:35

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Дания Еспаева озвучила депутатский запрос касательно нарушений прав предпринимателей со стороны органов государственных доходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«7 декабря 2022 года фракцией «Ак жол» был направлен депутатский запрос об обеспечении законного толкования и применения норм статьи 25 Закона РК «О платежах и платежных системах» и статьи 266 КоАП, основанием для которых послужили множественные обращения предпринимателей по фактам нарушения их прав со стороны органов государственных доходов», - сказала Дания Еспаева, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании Мажилиса.

Согласно их обращениям, «по субъективному мнению сотрудников органов госдоходов» предприниматели намеренно заключают несколько сделок между одними и теми же субъектами, несмотря на разнородность товаров и услуг и периодов заключения.

«В ответе Генеральной прокуратуры отмечено, что в 55 случаях органами госдоходов Шымкента не учитывая сроки давности, необоснованно привлекали субъектов бизнеса к ответственности и в настоящий момент принимаются меры по отмене незаконных постановлений органов гос. доходов. ДПК «Ак жол» выражает признательность за проделанную работу органами прокуратуры по защите законных прав предпринимателей. Вместе с тем, из представленных вашими ведомствами ответов следует, что налоговые органы действовали в рамках закона и основанием для возбуждения дел являются наличие некоего анализа электронных счет-фактур на предмет проверки фактов оформления одной сделки несколькими договорами и платежами в наличной форме на сумму менее 1 000 МРП, так называемое «дробление сделки», - отметила депутат.

По ее словам, неясно, каким образом и по какой методике проводится такой анализ.

«Остается только подозревать, что это делается по усмотрению проверяющего. Наши доводы о том, что действующим законодательством количество сделок за определенный налоговый период не ограничено и что самого понятия «дробных сделок» ни в Налоговом кодексе, ни в Гражданском законодательстве РК просто не существует, в ответах госорганов проигнорированы. Но это принципиальный вопрос: почему налоговые органы самовольно применяют понятия и вводят требования, которые не установлены законом?» - сказала спикер.

Она привела пример: заказчику требуются какие-либо товары для производственного процесса. К тому же потребность в таких товарах может возникать не сразу, а фактическому расходованию. Так почему бы заказчику не приобретать их по мере надобности? И почему ему не приобретать материалы у постоянного партнера, а не запасаться ими на три года вперед? Какого-либо запрета на такие операции законодательством не предусмотрено. Но именно так сегодня рассуждают налоговики: если предприниматель приобретает одни и товары на протяжении срока исковой давности (т.е., 3-х лет), да еще у одного и того же поставщика – то это одна «дробная» сделка.

«Но извините, в любом производстве есть материалы, которые закупаются постоянно. В строительстве это, например, гвозди. В швейном деле – пуговицы, и т.д. И очень часто они закупаются у одного и того же надежного поставщика. А «замораживать» деньги в товаре, который тебе понадобится через год или три – это потери для бизнеса, тем более, что нередко это кредитные средства, которые должны работать. В этой связи, ДПК «Ак жол» считает ответы госорганов на наш запрос неубедительным, т.к период в который заключались сделки обусловлен необходимостью приобретения товаров, услуг, работ, и реализация данного права охраняется законом», - заключила Д. Еспаева.

Депутат потребовала четко конкретизировать в законе понятие «дробления сделок и платежей» и детально прописать механизм признания таких закупок однородными, в частности – определить срок, в течение которого однородные сделки с одним поставщиком могут считаться одной сделкой «дроблением», например, в течение рабочей недели. Она также известила о том, что парламентерами направлены материалы в Агентство по противодействию коррупции по обращению предпринимателей Шымкента.