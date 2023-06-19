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На нарушения прав потребителей стали чаще жаловаться казахстанцы

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
19 Июня 2023, 15:35
На нарушения прав потребителей стали чаще жаловаться казахстанцы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра-министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин сообщил о ежегодном росте жалоб казахстанцев на нарушения прав потребителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Количество обращений о нарушениях прав потребителей ежегодно растет на 20%. В 2022 году Министерством рассмотрены более 30,2 тысяч обращений. Аналогичная ситуация наблюдается и по иным госорганам. За 2022 год поступило порядка 50 тысяч обращений», - сказал Серик Жумангарин на заседании Правительства.

По его словам, анти-лидерами по удельному весу обращений являются:

- розничная торговля – 48%;

- бытовые услуги – 19%;

- электронная торговля – 9%;

- услуги ЖКХ – 5,6%.

Наибольший рост обращений произошёл в сферах:

- общественного питания – на 188%;

- услуг транспорта – на 143%;

- медицинских услуг – на 113%;

- услуг связи – на 102%.

«При этом следует понимать, что количество жалоб потребителей не отражает фактическое состояние дел, так как не все граждане, чьи права и законные интересы нарушены, обращаются в госорганы, что подтверждается проведенными социологическими исследованиями», - заключил министр.


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