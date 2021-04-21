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    11:14, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    На нарушение прав потребителей чаще стали жаловаться жители СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области в три раза возросло число обращений в департамент по защите прав потребителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге руководитель департамента по защите прав потребителей Лазьм Мияшева сообщила, что с начала года поступили уже 73 обращения. Тогда как в прошлом году за этот же период департамент принял всего 23 обращения.

    По словам Л. Мияшевой, чаще всего нарушаются права потребителей в сфере розничной торговли, оказания бытовых услуг, продаже электроники, услуг жилищно-коммунального хозяйства.

    «В сфере розничной торговли чаще всего нарушаются права потребителей на обмен/возврат товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества, на предоставление полной и достоверной информации о товаре. В сфере бытовых услуг - на надлежащее качество при заказе мебели, изготовлении и установки пластиковых окон. Участились случаи мошенничества при заказе товара в интернет-магазинах», - рассказала Л. Мияшева.

    Она пояснила, что на основании обращений физических и юридических лиц могут проводиться внеплановые проверки. К административной ответственности могут привлечь, если отсутствует информация о контактных данных продавца на казахском и русском языках, продавец отказывается от обмена или возврата товара в установленные законом сроки, если нет письменного ответа на претензию об устранении нарушений прав и законных интересов потребителя или не представлена по просьбе покупателя информация о товаре, его изготовителях, потребительских свойствах, гарантийных обязательствах и порядке предъявления претензий.

    В этом году департамент провел две внеплановые проверки субъектов крупного предпринимательства. По результатам одной предприниматель заплатил штраф за непредставление письменного ответа на претензию об устранении нарушений прав и законных интересов потребителя. Во втором случае стороны примирились.

    «С февраля в торговом доме «Тайга» работает фронт-офис «Знак качества». По пятницам там проводят приём граждан представители департамента. За информацией по вопросам защиты прав потребителей можно обращаться через ЕИС e-tutynushy.kz, Telegram-бот @kzpp_bot, на телефон горячей линии 8 (7152) 53-42-32 или непосредственно в департамент по адресу: город Петропавловск, улица Парковая, 57В, кабинет 309», - отметила Л. Мияшева.


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