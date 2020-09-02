На наивысшем государственном уровне определено долгосрочное развитие экономики - журналист Андрей Бузаров о Послании Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эксперт-международник, журналист Андрей Бузаров поделился своим мнением относительно Послания Президента РК народу страны «Казахстан в новой реальности: время действий», передает МИА «Казинформ».

«Во-первых, стоит отметить, насколько это знаковое событие как по форме, так и по сути. Обращение в целом получилось довольно системным и сбалансированным, а фокус был сделан на самых актуальных темах, которые волнуют жителей Республики Казахстан», - отметил Андрей Бузаров.

По его мнению, одним из фундаментальных предложений стала идея изменения подходов к государственному управлению.

«В нынешних условиях пандемии, конечно же, государства еще раз убедились в том, что могут опираться в первую очередь на свои силы. Видно, что в Казахстане к этому подошли серьезно, и государственный аппарат продолжает работать на максимальных оборотах.

Не менее важно, что решаются не только насущные задачи, а и вырабатывается стратегия. Немало государств в мире сейчас готовы пойти на такой шаг именно сейчас. Анонс создания Агентства по стратегическому планированию и реформам с прямым подчинением Президенту внушает оптимизм, ведь этот орган станет центральным звеном системы госаппарата.

Важно, что меняется парадигма, в которой исполнителем и оценщиком выступает госаппарат. Сокращение госаппарата также является важным фактором последующих изменений», - продолжил эксперт.

Другой же блок, по его мнению, является самым важным, так как экономика касается непосредственно граждан, поэтому на этот аспект стоит обратить особое внимание. Де-факто на наивысшем государственном уровне определяется долгосрочное развитие экономики: диверсифицированная и технологическая экономика.

«Немаловажно, что создание по-настоящему диверсифицированной, технологичной экономики - не просто необходимость, этот путь уже безальтернативен. К тому же главная роль будет отведена частному предпринимательству и развитию человеческого капитала, инвестициям в образование нового типа.

В целом, предложенный экономический пакет свидетельствует о том, что следующие решения, принятые государством, будут обоснованы и, что немаловажно, подотчетными гражданам», - подметил журналист.

Если же рассматривать детальнее, то, к примеру, регулируемые закупки. Их объем составляет около 15 триллионов тенге или пятую часть ВВП. Это тот потенциал, который нужно использовать, привел он пример.

«Что касается реальной экономики, то, на мой взгляд, самым позитивным является тот факт, что на время карантина были предоставлены налоговые послабления более 700 тысячам предпринимателей, что исключило давление на бизнес, который и без того оказался в непростых условиях.

В целом, показательно, что на протяжении всего обращения прослеживается системность и стратегия. Заметно, что планы не касаются какой-то одной сферы, а являются звеньями одного механизма.

К примеру, были даны поручения в течение следующего года разработать новую нормативно-правовую базу деятельности малого и среднего бизнеса. Это то, что люди почувствуют сразу и что существенно усилит национальную экономику изнутри», - заключил Андрей Бузаров.





Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.