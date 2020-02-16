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На Мюнхенской конференции Касым-Жомарт Токаев высказал прагматичную и весомую позицию - Ричард Хаас

Автор:  
Серик Сабеков
16 Февраля 2020, 15:21
На Мюнхенской конференции Касым-Жомарт Токаев высказал прагматичную и весомую позицию - Ричард Хаас

МЮНХЕН. КАЗИНФОРМ – На Мюнхенской конференции Касым-Жомарт Токаев высказал прагматичную и весомую позицию. Об этом заявил президент экспертно-аналитического центра Совет по международным отношениям Ричард Хаас, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На Мюнхенской конференции Касым-Жомарт Токаев высказал прагматичную и весомую позицию. Он остановился на ситуации в Центральной Азии, а также вопросах двусторонних отношений. В этой связи он рассказал о связях с Россией и Китаем», - сказал Ричард Хаас в интервью журналистам на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Эксперт отметил, что Президент Казахстана в ходе дискуссий на панельной сессии, посвященной региону Центральной Азии, очень четко раскрыл тему.

«Позиция Касым-Жомарта Кемелевича пришлась как раз по теме дискуссии. На основе этого была дана оценка взаимоотношениям в регионе. Господин Президент рассказал о роли Казахстана в экономико-политическом развитии Центральной Азии. Он полностью объяснил и рассказал участникам панельной дискуссии о начинаниях и позиции Казахстана», - добавил Ричард Хаас.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев в рамках Мюнхенской конференции по безопасности принял участие в панельной дискуссии на тему «География имеет значение: Разговор о Центральной Азии».


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