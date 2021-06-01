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    09:20, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    На музыкальные вечера под открытым небом приглашают жителей Петропавловска

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, на площадке Дворца молодежи, 1 июня открывают музыкальные вечера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Весело и интересно провести летние вечера сотрудники областной филармонии имени Акана Серы приглашают любителей музыки, танцев и настольных игр.

    В программе вечеров – музыкальные композиции в исполнении лучших солистов филармонии. Под зажигательные песни можно танцевать на площадке. Любители логических настольных игр могут состязаться в шашечной игре или тогызкумалак.

    Музыкальные вечера под открытым небом будут проходить каждые четверг и пятницу с 17.00 до 20.00 часов.



    Теги:
    Культура Северо-Казахстанская область Общество
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