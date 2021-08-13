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На мосту Семея завершены ремонтные работы

13 Августа 2021 14:35
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На мосту Семея завершены ремонтные работы

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее на автогужевом мосту завершены ремонтные работы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

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В пресс-службе городского управления полиции сообщили, что 12 августа завершены ремонтные работы на автогужевом мосту через реку Иртыш. Дефект на пешеходной дорожке устранен, плита заменена на металлический настил.

«Было проведено полное обследование моста. Совместно со специалистами отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог принято решение об установке дорожного знака 3.11 «Ограничение массы». Требование дорожного знака запрещает движение транспортных средств через мост, масса которых больше указанной на знаке», — пояснили в полиции.

Управление полиции г. Семея убедительно просит водителей не нарушать требования данного знака.

Напомним, что 9 августа переправа была закрыта для движения, так как на правой тротуарной части автогужевого моста произошел сдвиг пешеходной плиты.


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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #Транспорт   #МВД РК  
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