На мошенничество пошел ради покупки алкоголя житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали курьезное интернет-мошенничество, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, житель Петропавловска обратился с заявлением об оформлении на его имя займа в микрокредитной организации. Когда стражи порядка начали разбираться в случившемся, выяснилось, что приложением для оформления кредита воспользовался его приятель, 27-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

В марте молодые люди решили выпить, но денег на покупку алкоголя не оказалось. Тогда подозреваемый предложил потерпевшему установить приложение на телефон. Сам провел процедуру верификации, скинул себе на карту 4,5 тысячи тенге, а потерпевшему сказал, что не получилось взять заем. Полученную сумму позже снял с карточки и потратил на спиртное. Но выпил его уже без своего приятеля.

Теперь хитрому любителю спиртного предстоит нести ответственность по уголовной статье «Мошенничество».

«Убедительно просим всех заботиться о безопасности своих телефонов, защищать их паролями, не передавать в чужие руки. Не позволяйте никому без вашего ведома устанавливать на свои устройства непроверенные приложения. Если пользуетесь скачанными из Интернета программами, старайтесь разобраться в их работе. Оформление кредитов на чужое имя обычно происходит при личном контакте злоумышленника с потерпевшим, однако такая схема возможна и при дистанционном общении», - сказал начальник 2-го отдела полиции города Петропавловска Руслан Сыздыков.