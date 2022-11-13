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    19:44, 12 Ноябрь 2022 | GMT +6

    На морском терминале КТК запустили в эксплуатацию одно из выносных причальных устройств

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    АСТАНА.КАЗИНФОРМ- На морском терминале КТК запущено в эксплуатацию одно из выносных причальных устройств (ВПУ-1), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На Telegram-канале КТК сообщается о том, что 12 ноября на Морском терминале КТК запущено в эксплуатацию ВПУ-1, работы по замене танка плавучести завершены в полном объёме. Также успешно выполнены гидростатические испытания, осуществляется погрузка нефти на танкер MINERVA SOPHIA.

    «Отметим, что все инженерные расчеты, изготовление, установка вспомогательного и основного оборудования, высокотехнологичные операции по демонтажу, монтажу и позиционированию танка плавучести на глубине выполнены российскими специалистами КТК и подрядной организации ООО «Альянс».

    Благодаря слаженной работе подрядчика и экипажа многоцелевого судна Commander, оснащенного системами динамического позиционирования, специализированным водолазным оборудованием МКВК-60 и 140-тонным краном, 29 октября 2022 года состоялся подъем поврежденного ТП на борт судна. Завершение этого этапа позволило перейти к погружению и позиционированию на глубине нового танка плавучести», - говорится в сообщении.

    В работах на борту судна Commander было задействовано около 80 человек. Круглосуточно в две смены, используя два спускных устройства через сквозную шахту-мунпул, работала водолазная группа из 19 человек. Постоянную поддержку ей оказывал телеуправляемый необитаемый подводный аппарат.

    Сообщается, что на темпах работ сказались характерные для этого периода неблагоприятные погодные условия и часто меняющиеся подводные течения. С учетом складывающейся обстановки российские подрядчики ежедневно проводили динамическую оценку рисков.

    Напомним, что КТК остановил отгрузку с двух выносных причальных устройств ВПУ-1 и ВПУ-2 в августе 2022 года после обнаружения на этих ВПУ трещин в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести. Остановка была рекомендована производителем ВПУ, компанией IMODCO и контролирующим безопасную эксплуатацию устройств классификационным обществом ABS.

    В настоящее время осуществляется подготовка к замене танка плавучести ВПУ-2.

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